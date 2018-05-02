В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод

2018-05-02 00:33 | www.trend.az | 7

Сильный пожар произошел во вторник на крупнейшем в Европе заводе по производству батарей всех типов компании Systems Sunlight. Предприятию, расположенному в районе Олвио города Ксанти на севере Греции, нанесен серьезный ущерб, передает РИА Новости.

Компания производит батареи и аккумуляторы всех типов, возобновляемые источники энергии, в том числе солнечные батареи, 98 процентов ее продукции экспортируется в более чем 100 стран. Компания более трех десятилетий входит в число ведущих мировых производителей систем хранения и преобразования энергии.

Как сообщила компания, пожар начался около часа дня по неизвестным на данный момент причинам в цехе по производству батарей, через несколько часов огонь был взят под контроль.

"Нет опасности появления токсичных газов в районе", — говорится в заявлении.

Вместе с тем Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что для защиты жителей будут введены предупредительные ограничительные меры в течение следующих двух суток в радиусе 15 километров от предприятия.