«Реал» вышел в финал ЛЧ - ВИДЕО

2018-05-02 00:49 | www.oxu.az | 6

«Реал» принял в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мюнхенскую «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Oxu.Az, матч закончился вничью со счетом 2:2.

На третьей минуте матча Киммих открыл счет.

На 10 минуте нападающий «Реала» Керим Бензема сравнял счет.

Во втором тайме Бензема, использовав грубую ошибку защитника и вратаря противника, на 46 минуте вывел вперед «Реал».

На 62 минуте Хамес Родригес вновь сравнял счет.

По итоговому результату (4-3) королевский клуб завоевал лицензию в финал.

А.Б.

