Британские истребители будут патрулировать Черное море

2018-05-02 01:34 | www.oxu.az | 7

Британские истребители Typhoon получили разрешение НАТО на полеты над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

В Румынии состоялась торжественная церемония с участием высокопоставленных чиновников НАТО.

В ходе мероприятия альянс формально разрешил британским истребителям присоединиться к миссиям НАТО по патрулированию воздушного пространства над Черным морем.

«Подобные миссии гарантируют нам возможность быстро и эффективно справиться с любой потенциальной агрессией или угрозой альянсу или его членам», - сказал посол Британии в Румынии Пол Браммелл.

Он также указал на особое значение миссии для британских ВВС, поскольку в этом году они отмечают 100-летний юбилей.

А.Б.

