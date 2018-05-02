Определился первый финалист Лиги чемпионов

2018-05-02 01:33 | www.apa.az | 8

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд.

Как передает АПА, на голы мюнхенцев Джошуа Киммиха и Хамеса Родригеса хозяева поля ответили дублем Карима Бензема.

Француз забил первый мяч головой после подачи Марсело, а второй закатил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха.

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 2:2 (1:1)

Голы: Киммих, 3 (0:1), Бензема, 11 (1:1), Бензема, 46 (2:1), Родригес, 63 (2:2).