В ЮАР лев напал на владельца сафари-парка - ВИДЕО

2018-05-02 02:10 | www.oxu.az | 7
В ЮАР лев набросился на владельца сафари-парка Майка Ходжа, когда последний проверял обстановку в вольере хищника.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.
По информации издания, мужчина, который переехал из Великобритании вместе со своей женой Крисси в 2003 году, в настоящее время находится в больнице.
Сообщается, что он получил травмы шеи и челюсти.
Видео публикует Life Shot.
Как сообщили знакомые семьи, жена и дочь мужчины находятся рядом с ним.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Представитель полиции подполковник Моаше Нгопе сообщил, что британец получил травмы шеи и челюсти, но выздоравливает.
Сообщается, что после нападения животное было убито.
Парк пока закрыт.