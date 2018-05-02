В ЮАР лев напал на владельца сафари-парка - ВИДЕО

2018-05-02 02:10 | www.oxu.az | 7

В ЮАР лев набросился на владельца сафари-парка Майка Ходжа, когда последний проверял обстановку в вольере хищника.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.

По информации издания, мужчина, который переехал из Великобритании вместе со своей женой Крисси в 2003 году, в настоящее время находится в больнице.

Сообщается, что он получил травмы шеи и челюсти.

Видео публикует Life Shot.

Как сообщили знакомые семьи, жена и дочь мужчины находятся рядом с ним.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Представитель полиции подполковник Моаше Нгопе сообщил, что британец получил травмы шеи и челюсти, но выздоравливает.

Сообщается, что после нападения животное было убито.

Парк пока закрыт.

А.Б.

