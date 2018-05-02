В Бразилии до 45 человек пропали без вести в результате пожара

2018-05-02 02:05 | www.trend.az | 6

Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого рухнул высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Здание загорелось в ночь на вторник и позднее обрушилось. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. Ранее сообщалось о гибели одного человека, число пропавших без вести оценивалось в три человека.

"На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", — сообщает канал. Местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.