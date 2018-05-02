В Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны военные учения

2018-05-02 03:08 | www.apa.az | 7

Крупнейшие за всю историю независимости Эстонии военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018") начинаются в республике в среду. Как передает АПА со ссылкой на РИА Ноовтсти сообщил главный штаб сил обороны страны.

В учениях, которые пройдут со 2 по 14 мая, примут участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Число зарубежных военнослужащих составит порядка 2 тысяч человек.

На учениях будет присутствовать 31 наблюдатель из Белоруссии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, России, Швеции, Великобритании, Украины, США, НАТО и штаб-квартиры главного командования вооруженных сил НАТО в Европе.