Численность вооруженных сил Афганистана сократилась за год на 12%

2018-05-02 03:47 | www.trend.az | 6

Численность Национальных вооруженных сил Афганистана (ANDSF) за год сократилась на 12 процентов на фоне захвата радикальным движением "Талибан" новых округов страны, свидетельствует отчет американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), передает РИА Новости.

"Американские ВС в Афганистане доложили, что текущая штатная численность ANDSF на январь 2018 года составляла 296409 человек. Эти цифры свидетельствуют о резком снижении численности вооруженных сил по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в целом это сокращение на 35999 человек", — говорится в отчете.