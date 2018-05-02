Иран установил в апреле рекорд по экспорту нефти с начала реализации СВПД

2018-05-02 04:11 | www.trend.az | 5

Экспорт нефти Ираном составил в апреле 2,62 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому в январе 2016 года, передает ТАСС со ссылкой на агентство Shana.

По его данным, Национальная иранская нефтяная компания экспортировала в апреле в среднем в сутки 2,88 млн баррелей нефти и газового конденсата на европейские и азиатские рынки. 60% иранских нефтепродуктов были проданы Китаю, Индии, Южной Корее и Японии. Одни Китай и Индия в сутки импортировали около 1,4 млн баррелей.

Повышение экспорта, как отмечает агентство, связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном выходе из сделки.