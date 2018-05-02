Генсек ООН поддержал межкорейский диалог

2018-05-02 04:36 | www.trend.az | 7

ООН полностью поддерживает межкорейский диалог и готова обсуждать возможные способы содействия этому процессу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь вновь выразил полную поддержку ООН продолжению межкорейского диалога, и в этой связи пообещал, что ООН готова обсуждать возможные пути оказания содействия", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

Телефонный разговор состоялся 30 апреля.

Президент Мун, в свою очередь, обратился к ООН за содействием в операции по закрытию ядерного полигона КНДР, а также по трансформации демилитаризованный зоны.