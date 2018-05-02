Панама и Венесуэла восстановили авиасообщение

2018-05-02 04:54 | www.trend.az | 8

Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновила во вторник полеты в Венесуэлу после почти месяца перерыва, вызванного дипломатическим кризисом в отношениях двух стран, передает РИА Новости.

"Мы приняли рейс Copa Airlines из Панамы. Добро пожаловать в Венесуэлу, мы – одно из самых прекрасных направлений в мире. Входная дверь в Южную Америку", — сообщила администрация аэропорта "Майкетия" Каракаса в своем микроблоге в Twitter.

В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и Сора Airlines.