Американские войска останутся в Южной Корее даже после подписания договора о мире с КНДР

2018-05-02 05:47 | www.trend.az | 2

Американские войска, размещенные в Южной Корее, останутся на территории республики даже в случае заключения между Пхеньяном и Сеулом мирного договора. Об этом в среду заявил помощник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap

"Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими как Китай и Япония", - приводит его слова.

В Республике Корея насчитывается 28,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск - наследие Корейской войны 1950-1953 годов, которая завершилась подписанием временного перемирия.