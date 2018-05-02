В Киеве рассказали о трех вариантах решения конфликта в Донбассе

2018-05-02 06:29 | www.apa.az | 8

Киевские власти рассматривают три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире Громадське радио.

По его словам, первый вариант — «чисто военная операция». Грымчак, однако, назвал такое развитие событий наименее вероятным и рассказал о двух других вариантах.

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — сказал замминистра.

Грымчак добавил, что третий вариант, который был применен в Восточной Славонии, Киев рассматривает как основной. Речь, по его словам, идет о миротворческой миссии.

«Также предстоит разоружения боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — заключил Грымчак.