Марокко решило разорвать дипотношения с Ираном

2018-05-02 07:15 | www.apa.az | 3

Марокко разорвет дипломатические связи с Ираном. Как передает АПА со ссылкой Газета.ру, об этом объявил глава МИД страны Нассер Боурита.

Такое решение вызвано тем, что Тегеран поддерживает движение Полисарио, выступающее за независимость Западной Сахары. Боурита заявил, что Иран через группировку Хезболла помогал движению.

«Хезболла посылала военных чиновников к Полисарио, предоставляла движению... оружие и обучала их ведению войны в городе», — сказал министр.

В 2009 году Марокко уже разрывала дипломатические связи с Ираном, к 2014 году они были восстановлены.