Оштрафованы «черные лесорубы»

2018-05-02 07:14 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд на территории республики с целью предотвращения фактов транспортировки и продажи местных лесных материалов, полученных незаконным путем.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, в ходе рейдов на Шеки-Огузской магистральной автомобильной дороге в багажнике автомобиля марки «Газель» с государственным регистрационным знаком 09-BM-938 был обнаружен лесоматериал из фисташкового дерева в объеме 2 кубометров.

В ходе расследования было установлено, что автомобиль принадлежит жителю села Ашагы Кялдяк Шекинского района Эльтурану Исмаилзаде. По факту составлен акт и в отношении правонарушителя применен иск в размере 300 манатов.

Лесоматериалы, полученные незаконным путем, переданы в Шекинское предприятие по охране и воспроизводству лесов.

В настоящее время ведется расследование для определения места происхождения лесоматериала.