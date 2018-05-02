В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы

2018-05-02 07:40 | www.trend.az | 9

Один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона, передает РИА Новости со ссылкой на заявление столичной полиции.

Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, где они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте. Второй мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.