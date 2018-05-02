В Ереване снова бунтуют

2018-05-02 09:07 | www.oxu.az | 9

Акции протеста возобновились в Армении после того, как парламент не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Демонстранты начинают блокировать дороги в армянской столице, а также шоссе, ведущие к аэропортам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, перекрытия носят стихийный характер, за исключением путей к воздушным гаваням.

Согласно трансляции портала 1in.am, на подъездах к столичному аэропорту Звартноц уже скопились десятки автомобилей.

Полиция стянула крупные силы у дороги, ведущей в аэропорт.