Перестрелка в Лондоне: есть погибший

2018-05-02 09:18 | www.oxu.az | 8

Один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление столичной полиции.

Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, где они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте.

Второй мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.

Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как убийство. В настоящий момент ведется расследование.