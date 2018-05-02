Президент Южной Кореи исключил возможность вывода американских войск

2018-05-02 09:23 | www.trend.az | 7

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отвергает возможность вывода американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей, об этом со ссылкой на официального представителя президентской администрации сообщило агентство Ренхап, передает РИА Новости.

"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", — сказал официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.

Агентство приводит пояснения источника из президентской администрации, сообщившего на условиях анонимности о том, что "позиция правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".