Ледяная голова Трампа привлечет внимание к проблемам потепления

2018-05-02 09:37 | www.oxu.az | 7

Финская неправительственная организация «Тающий лед» организовала проект по созданию монумента изо льда в Арктике с головой президента США Дональда Трампа для привлечения внимания к проблемам глобального потепления.

Как передает Oxu.Az со ccылкой на сайт«Project Trumpmore», ледяная голова президента будет высотой 35 метров, а в ширину и глубину - по 20 метров.

Эти размеры повторяют монументы четырех американских президентов, высеченные из камня на горе Рашмор в США, пишут организаторы.

Для реализации проекта уже начат сбор средств. Всего потребуется около 400 тысяч евро, а сама работа, которой займутся финские и монгольские скульпторы, займет четыре недели. Точное место начала работ еще не определено.

«Глобальное потепление - одна из важнейших проблем и тем современности. Есть еще люди, которые размышляют, действительно ли это проблема.

Мы хотим построить памятник для всех нас - так мы увидим, как долго сохранится скульптура до того, как она растает. Часто люди верят во что-то, только когда видят это своими глазами», - приводятся в сообщении слова председателя группы «Тающий лед» Николаса Прието.

Трамп ранее не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления климата. В связи с этим в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, поскольку, по словам президента, оно не отвечало экономическим интересам страны.