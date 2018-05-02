Оппозиция Турции создает коалицию на парламентских выборах – СМИ

2018-05-02 09:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Оппозиционные Народно-республиканская партия (CHP), «İYİ Parti», «Saadet Partisi» и Демократическая партия Турции (Demokrat Parti) создают коалицию на парламентских выборах, которые пройдут в стране 24 июня, пишут в среду турецкие СМИ.

Отмечается, что не исключено, что оппозиционные партии выступят с единым кандидатом на пост президента Турции на выборах главы государства, которые состоятся в тот же день.

Как ожидается, кандидатура от оппозиции на пост президента будет оглашена в ближайшие дни.

В досрочных парламентских и президентских выборах примут участие 11 политических партий.