Протестующие начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт

2018-05-02 09:27 | www.trend.az | 8

Протестующие начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт "Звартноц", соответствующие видеокадры размещены на Youtube, сообщает РИА Новости.

Суда по кадрам, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть дорогу.

Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром страны, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.