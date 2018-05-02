Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

2018-05-02 09:37 | www.trend.az | 7

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Китае, где от заболевания погиб один человек, еще два госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных", — говорится в сообщении.

Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными (коровы и овцы).