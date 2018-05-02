В Ереване участники акции перекрыли дороги, в стране началась массовая забастовка

2018-05-02 09:58 | www.apa.az | 7

В столице Армении проходит акция протеста, участники которой повсеместно перекрывают движение.



Как сообщает АПА со ссылкой на Новости-Армения, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал со среды начать тотальные протестные акции по всей республике, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.



В настоящее время парализовано движение в районе ряда станций метро. Участники акции протеста с утра блокируют дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту «Звартноц».



К протестующим присоединяются ученики и студенты, объявившие забастовку. Проходят митинги и шествия. Между ними и водителями машин периодически возникают стычки.



Напомним, парламент Армении на специальном заседании во вторник отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов, при необходимых 53 голосов.



