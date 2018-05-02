Лидеры Австралии и Франции выступают за сохранение соглашения по иранскому атому

2018-05-02 09:41 | www.trend.az | 8

Австралия выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил премьер-министр Малколм Тернбулл на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прибыл в Австралию с визитом, передает ТАСС.

Отвечая на просьбу прокомментировать возможное решение США выйти из СВПД, заключенного "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Ираном в 2015 году, глава правительства Австралии сказал: "Мы считаем СВПД лучшим из имеющихся вариантов и выступаем за его сохранение - такова наша позиция".