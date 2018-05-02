Турция приглашает инвесторов из Республики Корея – министр

2018-05-02 09:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Анкара приглашает инвесторов из Республики Корея вложить средства в различные отрасли турецкой экономики, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, говорится в сообщении министерство экономики Турции.

По словам министра, в настоящее время в Турции осуществляются крупные проекты, в которых могут также принять участие южнокорейские инвесторы.

Отметим, что ранее в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что на строительство моста «Чанаккале-1915» в Турции выделен кредит в размере 2,3 миллиарда евро, и среди структур софинансирующих этот проект также значится южнокорейский банк.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом находится в Южной Корее.