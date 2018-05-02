Габалинской природе нанесен ущерб на 6000 манатов – ФОТО

2018-05-02 10:07 | www.oxu.az | 7

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, было обнаружено, что на территории центра отдыха «Карван» поселка Нидж Габалинского района вырублены с корнем 35 деревьев диаметром 12-28 см, природе нанесен ущерб в размере 5810 манатов.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, в ходе разбирательств было установлено, что деревья вырублены арендатором центра отдыха «Карван» Эльшаном Мамедовым. По факту в отношении правонарушителя был составлен протокол.

В связи с тем, что правонарушение имеет уголовный состав, собранные материалы были направлены в Генпрокуратуру АР для юридической оценки и принятия законных мер в отношении виновного.