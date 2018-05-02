Изменения в деятельность Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда внесут вклад в развитие экономики Азербайджана

2018-05-02 13:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Изменения, внесенные в деятельность Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, внесут вклад в ускорение экономического роста в Азербайджане, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор экономических наук Руфат Гулиев.

Напомним, что эти изменения, в частности, предусматривают освобождение Фонда от налоговых обязательств.

По словам Гулиева, в первую очередь это отразится на строительном секторе, который является индикатором роста экономики любой страны.

"Строительный бизнес очень капиталоемкий, к тому же в этой сфере создается очень много рабочих мест, хотя и не постоянных. В данном случае тут срабатывает так называемый эффект Лаффера. Снижение налогового бремени, приводит к увеличению налогооблаемой базы. За счет роста налогоплательщиков увеличиваются налоговые поступления в государственный бюджет. Это также приводит к росту экономики, снижению уровня безработицы, повышению уровня жизни населения. В экономику страны вливаются деньги, которые затем перераспределяются на потребительском рынке, что, в свою очередь, приводит к его развитию. Подъем и повышение потребления в обоих рынках способствует большей занятости, и росту производства", - отметил Гулиев.

Вопросы, связанные с кредитованием, в том числе ипотечным сегодня очень актуальны для азербайджанской экономики, отметил в свою очередь эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов.