Biznesinizi geliştirmek için Asstra'nın potansiyelinden faydalanın

2018-05-02 13:58 | www.trend.az | 1

AsstrA Associated Traffic AG, 20 yıldır dinamik bir gelişme sergiliyor ve rakiplerini emin bir şekilde üsteliyor. Müşterilerimiz, taşımacılık ve lojistik alanlarında yüksek kalitede hizmet ve yenilikçi çözümlerimizden etkilenmektedir. Peki, bu kelimelerin arkasında ne duruyor?

Taşımacılık ve lojistik piyasası her geçen yıl genişlemekte ve sektöre yeni şirketler katılmaktadır. Fakat bu şirketlerden sadece birkaçı tüm ulaştırma yöntemlerini ve tüm sanayi dallarını kapsayan kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. AsstrA, taşımacılık ve lojistik hizmetleri için entegre bir yaklaşım sergilemektedir. Yaklaşımımız standart taşımacılık organizasyonlarının çok daha ötesine geçmektedir. AsstrA’nın sunduğu kapsamlı hizmet paketi, gümrük işlemlerinde yardım, dış ekonomik faaliyetlilerin desteklenmesi, depolama, sigorta, proje lojistiği ve danışmanlık hizmetlerini içermektedir. Holding 20 yılı aşkın bir süredir taşımacılık ve lojistik çözümlerinin istikrarlı bir şekilde genişlemesi ve geliştirilmesi için yatırım yapıyor.

AsstrA Ocak 2018'de Romanya'da yeni bir ofis açtı. Temsilcilerimiz Avusturya ve İspanya'da çalışmaya başladı. Bugün AsttrA, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa ve Asya'nın 18 ülkesinde sahip olduğu temsilciliği ile küresel bir ağa sahip. Geniş bir coğrafyada temsil olunmamız, müşterilerimize daha yakın olmamızı ve taleplerine hızlı yanıt vermemizi sağlamaktadır. Buna ek olarak şirketimiz sürekli olarak yetenekli ve kalifiye elemanları işe almaktadır. 2018 itibariyle AsstrA çeşitli alanlarda uzman 900'den fazla profesyonel çalışana sahiptir.

AsstrA, iş sürecinin devamlılığı ilkesiyle yönetilmektedir. Ekibimiz, her gün faaliyetlerini ilerletiyor, yeni taşımacılık ve lojistik şema ve yöntemleri geliştirir. Kesintisiz çalışma sistemi dolayısıyla AsstrA, en zorlu müşterilerin bile kabul ettiği esnek ve bireysel çözümler sunar. Taşıdığımız yükler en uzak şehir ve ülkelere de ulaşsın diye şirketimiz giderek gelişmekte ve güzergah ağını genişletmektedir. AsstrA Genel Müdürü Dmitry Lagun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Varış noktasının ne kadar uzakta olması önemli değil. Biz yükleri belirlenen zamanda gerekli adrese teslim ederiz" dedi.

AsstrA, sistematik olarak teknolojik gelişmeleri takip ediyor, modern bilgi teknolojileri alanındaki başarıları izliyor ve yenilikleri kendi faaliyetinde uyguluyor. Yenilikçi yaklaşım ve çalışanların nitelikleri etkili çözümler üretmeye yardımcı olur. Holdingin müşterileri eminlikle "AsstrA uzmanları sürekli olarak müşterilerle iletişim halinde. Çözemeyecekleri bir görev yok" diyor.

AsstrA, taşıyıcı sorumluluk sigortası alanında da önemli ilerleme kaydetti. Ocak 2018'den itibaren holdingin tüm sigorta konularıyla sektördeki dünya liderlerinden biri olan olan İsviçre şirketi Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ilgileniyor. AsstrA'nın sorumluluğu, önceki sigorta rakamına kıyasla üç kat daha fazla olan 3 milyon EURO değerinde sigortalanıyor. Bu da taşıma hacminin artırılmasını ve dünya markalarının işbirliğine çekilmesini teşvik ediyor.

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