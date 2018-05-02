В журнале World Mining опубликована статья, посвященная цветной металлургии Азербайджана ®

2018-05-02 11:03 | www.apa.az | 7

В Британском журнале World Mining, являющимся одним из ведущих изданий в сфере горной промышленности, опубликована статья под заголовком «Цветная металлургия Азербайджана на новом этапе развития». В статье подробно рассказано о благоприятном инвестиционном климате Азербайджана, социально-экономической и общественно-политической стабильности в стране, поддержке правительством развития ненефтяного сектора и перспективах горнорудной промышленности. Отмечено, что с целью реализации существующего в горнорудной промышленности потенциала, распоряжением президента Азербайджанской Республики было создано закрытое акционерное общество AzerGold, которому было поручено исследование, разведка, разработка и управление перспективными участками цветных металлов.

В статье также говорится об экспорте драгоценных металлов на сумму 77,340 миллионов долларов, реализованного со стороны ЗАО в 2017-м году в результате добычи на месторождении Човдар (Дашкесанский р-н), охвачены оценочные работы, осуществляемые на Филизчайском месторождении (Балакянский р-н), являющимся одним из крупнейших полиметаллических месторождений в Европе, а также освещена долгосрочная деятельность на месторождениях Мазымчай (Балакянский р-н), Ортакянд-Ханага (Нахчыванская Автономная Республика), Курякчай (Гейгельский р-н), Карадаг (Шамкирский р-н).

Как и большинство иностранных горнодобывающих компаний, ЗАО AzerGold уделяет огромное внимание политике Корпоративной Социальной Ответственности. Обеспечение жителей окрестных регионов работой, проведение регулярных встреч с населением с целью улучшения их социального благосостояния, проекты по социальной поддержке и защите окружающей среды, а также другие мероприятия КСО освещены на страницах журнала. Отметим, что читательская аудитория журнала World Mining охватывает более 70 тысяч топ-менеджеров, директоров и потенциальных инвесторов, живущих в более 40 странах мира.