На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2018-05-02 11:35 | www.apa.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 3 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ), подполковник Александр Непокрытых.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнйен Йович, Мартин Шустер и руководитель ГПВУ полковник Владимир Минарик.