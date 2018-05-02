В Армении начнется вакханалия – МНЕНИЕ

2018-05-02 10:23 | www.oxu.az | 8

В течение ближайшей недели Никол Пашинян будет вынужден либо договариваться с парламентариями, либо влиять на них с помощью силы, значительно радикализировав протестное движение.

Таким мнением с Oxu.Az поделился российский блогер, политический аналитик Денис Коркодинов.

Национальное собрание Армении во вторник не смогло избрать премьер-министра страны. Единственному кандидату на этот пост - лидеру «бархатной революции» Николу Пашиняну не удалось убедить парламентское большинство проголосовать за себя. За его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, против - 55.

Очередное заседание Нацсобрания, во время которого вновь будет предпринята попытка избрать премьер-министра страны, состоится 8 мая.

Российский аналитик в сложившейся ситуации видит угрозу кровопролития.

Согласно его прогнозам, уже сегодня (в среду – ред.) Армения окажется в состоянии транспортного паралича по причине начала «тотальной забастовки».

«Лидер «бархатной революции», не смирившись с поражением, в очередной раз будет стремиться использовать толпу в качестве оружия против действующей власти.

Подобное развитие событий создает серьезную угрозу кровопролития, поскольку под влиянием долгих протестов и разочарований у людей начинают откровенно сдавать нервы и они могут пойти на применение физического насилия в отношении оппонентов», - отметил эксперт.

Коркодинов уверен, что Никол Пашинян использует накал страстей в армянском обществе в собственных интересах, рассчитывая занять пост варчапета (премьер-министра - ред.) на руках ликующей толпы.

Однако ситуация может развиваться совершенно не так, как было задумано лидером «бархатной революции», считает он.

«Толпа, разуверившись в своем лидере, может лишить его доминирующих позиций, едва на горизонте появится новый претендент на лидерство.

Иначе говоря, Никол Пашинян крайне рискует, используя толпу для достижения власти. Толпа, как кокетка, переменчива и с легкостью изменит своему кумиру в случае отсутствия у него реальных стимулов для ее мобилизации», - подчеркнул он.

Собеседник сайта отметил, что Республиканская партия Армении, отказав в избрании Никола Пашиняна, подвергает себя реальной опасности.

«Так, в случае кровопролития основные претензии будут выражены исключительно республиканцам.

В этом случае, депутаты РПА, как минимум, будут подвергнуты «люстрации» по украинскому образцу.

Однако, по мнению парламентариев, в результате избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении их могло бы ожидать то же самое.

«Бархатная революция» входит в решающую стадию, в процессе реализации которой вполне вероятны открытые столкновения между сторонниками и противниками Никола Пашиняна, крайняя степень противостояния, вакханалия», - подытожил аналитик.

Отметим, что, как передают армянские СМИ, после неудачных выборов в парламенте несостоявшийся варчапет объявил в стране всеобщую забастовку. Так, со 2 мая 2018 года в Армении блокируются все пути сообщения: автомобильные, железнодорожные, авиационные, а также прекращают работу все предприятия.

Все рода войск ВС Армении приведены в состояние повышенной боевой готовности. Военнослужащим 102-й военной базы в Гюмри приказано ни под каким предлогом не покидать расположение воинской части.

Али Мамедов

