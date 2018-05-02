Задержаны нарушители границы - ФОТО

2018-05-02 10:33 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана, своевременно проявив бдительность, предотвратили попытку нарушения государственных границ иностранными гражданами.

Как сообщили Oxu.Az в Госпогранслужбе, инцидент произошел на служебной территории пограничной заставы «Шамкир».

Так, вблизи села Садыхлы Агстафинского района были задержаны четыре нарушителя границы.

В ходе расследования было установлено, что лица, пытавшиеся незаконно перейти азербайджано-грузинскую границу – граждане Индии Дхак Мазара 1995 года рождения, Сингх Сукхдееп 1993 года рождения и граждане Пакистана – Имтиаз Мухаммед 1969 года рождения и Хасан Али 2002 года рождения.

В ходе личного досмотра нарушителей границы у них было обнаружено два мобильных телефона, четыре паспорта, две симкарты, три кредитные карты, 500 евро, 357 долларов США, 63 азербайджанских маната и 5190 пакистанских рупий.

В ходе расследования было установлено, что нарушители границы пытались незаконно проникнуть на территорию Грузии с целью попасть в страны Европы.

В отношении задержанных осуществлены необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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