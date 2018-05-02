Государственный таможенный комитет выполнил бюджетный прогноз на 136%

2018-05-02 11:48 | www.apa.az | 4

«По предварительным данным, за 4 месяца этого года прогнозное задание было выполнено Государственным таможенным комитетом на 136%».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев. По его словам, за 4 месяца этого года вместо предусмотренных 750 млн. манатов в госбюджет перечислено 1 млрд. 121 млн. манатов. «Государственный таможенный комитет перечислил в госбюджет дополнительные средства в размере 270 млн. манатов».