В Азербайджане дети будут ходить в детский сад с 1 года

2018-05-02 11:57 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса состоялось обсуждение изменений в закон «Об образовании».

Как сообщает АПА, на заседании под председательством руководителя комитета Исы Габиббейли было предложено внести изменения в связи с положением о начале обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях с 3-летнего возраста.

И.Габиббейли сказал, что в нынешнем варианте закона «Об образовании» отмечается, что обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях начинается с 3 лет: «Это немного поздно. С целью удовлетворения потребностей населения принято решение внести изменение в закон «О дошкольном образовании», чтобы дети шли в детсады с 1 года. В мире есть детсады, в которых воспитываются дети в возрасте 2-3-месяца. Но в Азербайджане ребенка до одного года воспитывает мать. Мы предложили внести изменение в закон «Об образовании» о том, чтобы детей принимали в сады с одного года.

На заседании также было предложено внести изменения в закон «Об образовании», Трудовой Кодекс, «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О Государственной службе», «О пожарной безопасности».

Проект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.