Хикмет Гаджиев привлек внимание ООН к пропаганде против Баку

2018-05-02 10:37 | www.oxu.az | 4

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев принял участие в заседании комитета по информационным вопросам Генассамблеи ООН в Нью-Йорке .

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, выступивший на заседании Х.Гаджиев отметил, что распространение ложных новостей и дезинформации через традиционные медиа и социальные сети всерьез нарушает право выражения, подчеркнул, что «идеологическая агрессия», «информационная война» или «гибридная война» создает серьезную угрозу для международного мира и безопасности.

Он также напомнил о принятой в 1947 году на 108-м пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюции «Меры против пропаганды»:

«В период распада СССР и в первые годы независимости Азербайджан столкнулся с «информационной агрессией» и «информационной войной», осуществляемой Арменией.

Для того, чтобы скрыть противоречащую уставу ООН военную агрессию с применением силы против Азербайджана, совершение кровавой этнической чистки в отношении более миллиона азербайджанцев на оккупированных территориях, она прибегла к информационной войне, пропаганде и дезинформации.

С помощью армянских лоббистских кругов эта тенденция в форме «гибридной войны» и сегодня продолжается против Азербайджана».

Х.Гаджиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - не единственный источник пропаганды и дезинформации против Азербайджана, и рассказал о широкомасштабных кампаниях по пропаганде и дезинформации, даже принявших форму «психологической войны» в период проведения в Азербайджане Первых Европейских игр.

Х.Гаджиев отметил, что на фоне таких пропагандистских и дезинформационных действий поддерживается увеличение плюрализма и профессиональности азербайджанских СМИ.

Он сообщил о проведении в стране на национальном уровне целей и задач ООН, мероприятий в медийной плоскости для поощрения устойчивого развития.

Х.Гаджиев подчеркнул важность уделения внимания мультикультурализму и вопросам межцивилизационного диалога в будущей глобальной коммуникационной деятельности ООН.

Кроме того, он отметил, что неисполнение резолюций Совбеза ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту рождает в азербайджанском обществе справедливые и обоснованные вопросы и отметил важность исполнения резолюций и решений для повышения эффективности информационной стратегии ООН.