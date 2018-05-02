«Рома» в ожидании нового чуда

2018-05-02 10:46 | www.oxu.az | 4

Второй финалист Лиги Чемпионов УЕФА определится во вторник.

Как передает Oxu.Az, перед английским «Ливерпулем», разгромившим в первом матче «Рому», стоит задача не пропустить три гола в Риме.

В составе «Ромы» не будет играть защитник Рик Карсдроп. Полузащитник Кевин Стротман и нападающие Диего Перотти и Грегуар Дефрель легко травмированы.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не сможет воспользоваться услугами Жоэля Матипа, Алекса Окслейда-Чемберлейна и Эмре Джана.

Напомним, что вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (2:2) и прошел в финал благодаря победе в первой встрече со счетом 2:1.