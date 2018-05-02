В МИД КНР уверены, что саммит Китая, Южной Кореи и Японии укрепит мир в регионе

2018-05-02 13:36 | www.trend.az | 5

Предстоящий 9 мая седьмой саммит Китая, Японии и Республики Корея позволит укрепить региональный мир и стабильность. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"Мы уверены, что этот саммит позволит создать новый базис для развития трехстороннего сотрудничества, а также внесет новый вклад в региональный мир, стабильность, развитие и процветание", - указала она.

"Что касается визита в Японию, то, как всем нам известно, в этом году исполняется 40 лет с момента подписания соглашения о мире и дружбе между двумя странами", - добавила дипломат. Как отметила Хуа Чуньин, китайско-японские отношения демонстрируют тенденцию к укреплению.