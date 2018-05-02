В Баку при попытке обменять фальшивые доллары задержаны иностранцы

2018-05-02 12:27 | www.apa.az | 5

Сотрудниками органов внутренних дел проведена очередная успешная операция по пресечению печатания и распространения фальшивых денег.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в расположенном на улице А.Шарифзаде Ясамалского района филиале одного из банков 3 иностранных гражданина попытались обменять доллары США. Их намерения были раскрыты сотрудником Ясамалского районного управления охраны. В течение короткого времени мошенников задержали.

Задержанными оказались граждане Китайской Народной Республики Чэн Мэнг Лин, Лин Цхи Фанг и гражданин Российской Федерации Мухаммедрасул Расулов. В качестве улик у них были изъяты 18900 фальшивых долларов США. В своих показаниях преступники сказали, что планировали обменять доллары и потратить их в торговых центрах столицы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.