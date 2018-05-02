В Азербайджане возможно 45-градусное лето - ПРОГНОЗ

2018-05-02 10:59 | www.oxu.az | 6

Российские синоптики сообщают об аномально высоких температурах в своей стране. Также прогнозируется жаркое лето. В центральной части России уже зафиксирован рекорд – 28 градусов тепла.

Эти погодные изменения в России сулят климатические скачки и в нашем регионе.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал президент Центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельман Зейналов.

«По подсчетам экологов этим летом в Азербайджане будет наблюдаться жаркая погода. Температура воздуха будет высокая.

Мы помним аномальную жару в Индии (в 2015-2016 годах - ред.), что привело к многочисленным людским потерям.

Думаю, дело не дойдет до аномально жарких погодных условий, но 42-45 градусов в Азербайджане ожидается», - подчеркнул эколог.

По прогнозам Зейналова, рекордные показатели по стране могут быть зафиксированы в аридной (засушливой - ред.) зоне Азербайджана, к которой относятся такие районы, как Саатлы, Бейлаган, Сабирабад.

Али Мамедов

