На Харви Вайнштейна подали в суд за изнасилование

2018-05-02 11:12 | www.oxu.az | 6

Помощница продюсера сериала «Марко Поло» (Marco Polo, 2014-2016) Александра Каноса подала судебный иск к продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, сексуальное насилие и угрозы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Иск подан в суд в районе Манхэттен. Каноса указывает, что терпела различного рода издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет. Она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в Лос-Анджелесе, а во время пребывания в Малайзии изнасиловал. Женщина отмечает, что Вайнштейн угрожал ей, заявляя, что если она расскажет кому-либо о произошедшем, то с ее карьерой будет покончено.

Каноса подчеркивает, что о насилии в отношении нее знали несколько сотрудников компании Weinstein Company, сооснователем которой был продюсер. Они также указаны в иске как ответчики по делу. Представители Вайнштейна уже заявили, что обвинения со стороны Каносы безосновательны.