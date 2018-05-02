МККК опасается вооруженных конфликтов на границах зон влияния в Сирии

2018-05-02 13:40 | www.trend.az | 6

Международный комитет Красного Креста отмечает некоторое улучшение ситуации в Сирии, однако озабочен возможностью того, что на границах сфер влияния "больших игроков" могут возникнуть новые вооруженные конфликты, заявил на брифинге президент МККК Петер Маурер, передает РИА Новости.

По его мнению, в настоящий момент в Сирии возникают зоны относительного контроля со стороны Дамаска, Турции и других крупных игроков. Однако в целом ситуация в стране улучшается.

"У меня создается впечатление, что мы подходим к порогу, когда большие игроки смогут создать из ситуации некий консенсус для прекращения войны. Иначе мы рискуем увидеть, что столкновения на границах этих зон влияния могут перерасти в новый конфликт", — сказал он.

Такие столкновения создают опасную ситуацию, полагает президент МККК.