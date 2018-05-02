В Госкомтаможни Азербайджана пройдут серьезные структурные и кадровые реформы (версия 2)

2018-05-02 13:50 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен провести важные структурные и кадровые реформы, сказал в среду журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев.

По его словам, развитие торговли и бизнеса создает необходимость реформирования инфраструктуры и таможенных органов.

"С этой точки зрения необходимы ликвидация недостатков в инфраструктуре таможенных органов, повышение прозрачности в отношениях между таможенными органами и бизнес-средой и проведение серьезных кадровых реформ. В будущем как представители бизнеса, так и сотрудники таможенных органов должны строить свою деятельность в рамках закона, все незаконные действия будут строго пресекаться. Для сотрудников таможенных органов уже проведены первичные совещания, всем руководящим кадрам даны поручения в этом направлении", - отметил Мехтиев.

Глава ГТК заявил, что в будущем для обеспечения предпринимателям свободного проведения экспортно-импортных операций будут использованы все необходимые технические возможности.