Завтра в Баку ожидается 23-25 градусов тепла

2018-05-02 12:40 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет туман, подует южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13°, днем 20-25°, в Баку ночью 11-13°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в первой половине дня в некоторых западных районах будут грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 23-28°, в горах ночью 4-9°, днем 11-16° тепла.