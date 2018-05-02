Церемония ввода в строй TANAP состоится 19 июня

2018-05-02 12:45 | www.apa.az | 7

Церемония ввода в строй Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) состоится 19 июня 2018 года.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава Департамента инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев. По его словам, церемония начала поставок азербайджанского газа по газопроводу TANAP была запланирована на начало июля. «Однако 24 июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. В ходе встречи на прошлой неделе президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана было принято решение о проведении церемонии ввода в строй газопровода TANAP 19 июня», - отметил В.Алиев.

Отметим, что по трубопроводу TANAP в рамках «Стадии-2» разработки месторождения Шахдениз ежегодно будет поставляться 16 млрд. кубометров азербайджанского газа, из которых 6 млрд. кубометров придется на Турцию, 10 млрд. кубометров – в Европу.