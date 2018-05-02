Годовалых детей будут брать в детские сады

2018-05-02 11:35 | www.oxu.az | 7

В повестку дня заседания комитета по науке и образованию Милли меджлиса (парламента) АР, которое состоится 2 мая, включен проект изменений в закон «Об образовании».

Как передает Oxu.Az, согласно изменениям, в статье 14.5.1 предлагается добавить к словам «специальные детские сады» слова «другие дошкольные учебные заведения».

Также в статье 18.3 слова «с трех лет» предлагается заменить словами «охватывает детей от 1 до 6 лет».

Таким образом, в случае принятия проекта детские сады смогут принимать детей от 1 года.

Председатель комитета, академи Иса Хабибейли заявил, что проект изменений был направлен в парламент по представлению президента страны Ильхама Алиева и что в случае принятия проекта он внесет свой положительный вклад в развитие образования в стране.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

