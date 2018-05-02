На заседании комитета Генассамблеи ООН были осуждены кампании по дезинформации против Азербайджана (ФОТО)

2018-05-02 13:53 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Распространение дезинформации, ложной информации и осуществление пропагандистских кампаний посредством традиционных и онлайн-медиа, социальных сетей серьезно нарушает свободу слова. Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, выступая на заседании Комитета по информационным вопросам Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

Деятельность, характеризуемая как «идеологическое насилие», «информационная война» или «гибридная война», создает серьезную угрозу для международного мира и безопасности, сказал, выступая на заседании, глава пресс-службы МИД.

«В период распада СССР и с первых лет независимости Азербайджан столкнулся с «информационным насилием» и «информационной войной» со стороны Армении. В противовес уставу ООН Армения, используя силу, прибегла к "информационной войне", пропаганде и дезинформации для сокрытия факта оккупации, военной агрессии против Азербайджана, кровавой этнической чистки, совершенной на оккупированных территориях против более одного миллиона азербайджанцев. При поддержке армянского лобби это и сегодня продолжается против Азербайджана в виде «гибридной войны», - сказал Гаджиев.

Акцентировав внимание на том, что Армения, вводя в заблуждение представителей международных медиа, под различными предлогами подстрекает их к незаконным визитам на оккупированные территории Азербайджана, Гаджиев сказал, что в некоторых случаях эти визиты используются с целью пропаганды.

«Азербайджан с уважением относится к праву получения информации представителями международных медиа. Однако в частности во время работы в зонах конфликта, необходимо уважительно относиться к правилам аккредитации, погранично-пропускных пунктов, законам и вопросам территориальной целостности государств. Более того, к конфликту не должно быть одностороннего и необъективного отношения», - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - не единственный источник пропаганды и дезинформации против Азербайджана, рассказав о кампаниях пропаганды и дезинформации, проведенных против Азербайджана во время первых Европейских игр, и дошедших даже до уровня «психологической войны».

Гаджиев отметил, что подобные кампании по очернению и дезинформации против Азербайджана все еще продолжаются, причем без предъявления фактов.

Он подчеркнул, что в борьбе с подобной "деятельностью" Азербайджан отдает предпочтение поддержке роста профессионализма медиа и развитию плюрализма в них.

Гаджиев коснулся и вопроса важности повышения роли ООН в этой сфере.

Он также напомнил, что невыполнение резолюций, принятых СБ ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вызывает справедливые и законные вопросы у азербайджанской общественности, подчеркнул важность выполнения принятых решений и резолюций для повышения эффективности информационной стратегии ООН.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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