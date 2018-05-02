В России найдены останки 6 азербайджанцев, погибших во II мировой войне

2018-05-02 12:47 | www.apa.az | 7

В российском городе Псков были обнаружены останки шести азербайджанских военнослужащих, погибших в плену во время II мировой войны.

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в посольстве Азербайджана в России, псковское отделение общественной организации «Союз женщин России» занимается поиском родственников погибших в плену в концлагере «Дулаг-100», который находился в окрестностях города Порхов Псковской области.

Предполагается, что в этом лагере были похоронены около 85 000 пленных. В настоящее время установлены имена всего 1000 человек. Согласно письму, направленному организацией «Союз женщин России» в посольство Азербайджана в России, среди них были и азербайджанцы.





«Упомянутый в письме список представлен посольством общественности с целью облегчения поиска родственников погибших соотечественников. Кроме того, данная информация направлена в соответствующие структуры Азербайджана. Мы также сообщаем, что в письме некоторые имена могут быть написаны с ошибками. В связи с этим, если мы получим новую информацию, то о ней общественность будет проинформирована» - говорится в сообщении посольства.



В списке есть нижеперечисленные имена жителей Азербайджана (в данных могут быть ошибки):

- Гуреев Сатар (1913 г.р.)

- Гуриев Сафтар (191 г.р., Гядабей)

- Павел Маликов (1923 г.р., Баку)

- Джафар Мамедов (1920 г.р., Шеки)

- Мустафаев Пирверди (1915 г.р., Газахский район)

- Наджафов Наджаф (1917 г.р.)