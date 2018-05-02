В Азербайджане изъяты из обращения фальшивые российские рубли

2018-05-02 12:49 | www.apa.az | 7

В Азербайджане из денежного оборота изъяты фальшивые российские рубли.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 1 мая около 21:00 в Газахское РУП обратился житель села Биринджи Шихлы Н.Ахмедов. Он сказал, что некоторое время назад на территории села Икинджи Шихлы неизвестный обменял у него 21600 фальшивых рублей на 560 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был идентифицирован автомобиль подозреваемого марки «Mercedes». Спустя час автомобиль был задержан сотрудниками дорожной полиции на посту в Шамкирском районе.

Подозреваемого в передаче фальшивых купюр жителя Масаллинского района Азада Атамли передали в Газахское РУП.

По факту в РУП ведется расследование.