Звезда «Mortal Kombat» в Баку – ФОТО

2018-05-02 11:45 | www.oxu.az | 6

Американский актер Кэри-Хироюки Тагава, известный по своим отрицательным ролям в боевиках 1980-1990-х годов, прибыл в Баку.

Как передает Oxu.Az, во время прогулки по Ичеришехер с актером сфотографировался вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев, который выложил фото в «Instagram».

Цель приезда актера в Баку неизвестна.

Отметим, что Тагава наиболее запомнился зрителям ролью Шанг-Цунга в культовом фильме «Смертельная битва» («Mortal Kombat»).

Пярвиз Гусейн

